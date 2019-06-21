حظك اليوم.. برج الجدى الجمعة 21 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجدي قالت:



مهنيًا: تعيش يومًا مناسبًا لانجاز مهني ومالي تراه ضروريًا وملحًا تحت تأثير القمر من برج الدلو، أي في بيت المال، يعطيك فرصة كي تهتم بمدخولك ومصروفك وراتبك والعمولة، كل هذه الأمور تجعلك مشغولًا بإعادة الحسابات.



عاطفيًا:عليك أن تخرج ابتداء من اليوم من أجواء العمل، وتمنح الحبيب المزيد من الوقت، وتهتم به كما يجب.



صحيًا: لا تثر أي خلاف، وانسحب من أي نزاع قد يوتر أعصابك فتكون المضاعفات السلبية من نصيبك.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.