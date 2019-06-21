حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 21 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: تعالج وضعًا مهنيًا طارئًا يتمثل في استقالة مفاجئة لأحد المسؤولين الكبار في العمل، فتتخلى عن بعض الارتباطات لملء الفراغ.



عاطفيًا: كن أكثر لباقة وليونة ودبلوماسية في طريقة كلامك أو تصرفك مع الحبيب، وخطط لقضاء أمسية رومانسية معه.



صحيًا: تورّم في القدمين قد يثير قلقك ويزعجك، وهو ناتج من كثرة الوقوف في العمل.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.