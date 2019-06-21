حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 21 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: تجد نفسك مضطرًا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الدفاع عن نفسك، وتمرّ بعلاقة شخصية مهدّدة وتواجه بعض النزاعات.



عاطفيًا: لا تحقد ولا تكره، فأنت طيّب القلب، رحب الصدر، سامح الحبيب إذا اقترف خطأ ما بحقك، وابدأ صفحة جديدة معه.



صحيًا: لا تدّع أنك مشغول للتهرب من تلبية الدعوة إلى ممارسة المشي يوميًا عند الصباح.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

