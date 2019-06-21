حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 21 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى أمر مهني طارئ أو إلى خبر مفجع، وانقلاب في بعض الأحوال، أو إلى بعض المفاجآت غير السارة إجمالًا.



عاطفيًا: تعيش أسرارًا عميقة في حياتك التي يحيط بها بعض الغموض والتردد، وتخفي عن الشريك أمورًا كثيرة مخافة أن تزعجه.



صحيًا: أنت صاحب نخوة وعزيمة لا تلين، وهذا ما يتضح جليًا من خلال نشاطك الرياضي المتواصل.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.