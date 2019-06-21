حظك اليوم.. برج العذراء الجمعة 21 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى بعض المفاجآت السارة في حياتك المهنية، وتكون قادرًا على ضبط الأمور التي تواجهك بحكمة وروية وبعد نظر.



عاطفيًا: تزول الخلافات العاطفية بينك وبين الشريك تدريجيًا، وتصبح قادرًا على فرض وجهة نظرك، وتنتصر على الصعاب وتذللها.



صحيًا: تجنّب قدر المستطاع المأكولات الدسمة مساء، واستعض عنها بتلك الخفيفة والصحية.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.