حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 21 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: الجو معاكس ويولد بعض الاحتكاكات بين الزملاء، وبوادر خلاف، لكن الأمر يبقى محدودًا من حيث النتائج، ويتطلب معالجة سريعة.

عاطفيًا: تعتزم قضاء وقت طويل وممتع مع الحبيب في مكان هادئ بعيدًا عن ضجة العمل ومشاغل الحياة.

صحيًا: لا تترك الأمور تتفاقم على الصعيد الصحي، أعرض نفسك على طبيب مختص بالتغذية الصحية.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.