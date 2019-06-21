حظك اليوم.. برج الحمل الجمعة 21 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: تبرز مواهبك المهنية وكفاءتك العلمية وخبرتك الطويل في العمل ويوفر لك الحظ ظروفًا مساعدة جدًا فتتقدم خطوات مهمة إلى الأمام.

عاطفيًا: أدعوك الى تقديم بعض التنازلات والتخفيف من العنجهية في سبيل تهدئة الأوضاع بينك وبين الشريك.

صحيًا: خفف قدر الإمكان من حمل الأوزان الثقيلة ولا تكثر من المشي صعودًا.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.