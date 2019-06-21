القاهرة : الجمعة 21 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
اقتصاد
الجمعة 21/يونيو/2019 - 02:19 ص

520 دولارًا.. سعر طن "القمح الأمريكى" اليوم

520 دولارًا.. سعر
أسامة الشندويلي -سيد ابراهيم
dostor.org/2679616

سجل سعر طن القمح الأمريكي، اليوم الجمعة، نحو 520 دولارًا في الأسواق العالمية التي ترتبط بحركة البيع والشراء المتعلقة بالمعروض للسوق العالمي.

وقال الخبير الاقتصادي، أشرف عبدالمنعم، إن مصر تسعى لخفض معدل استيراد القمح عبر زيادة المساحة المنزرعة، في إطار العمل على ضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وأضاف "عبدالمنعم"، أن بعض الأسعار تتحدد بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام

منذ اسبوع

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول

منذ أقل من شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهرين

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أكثر من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

الآن

من هو "أليوم نيانت" حكم مباراة افتتاح بطولة أمم أفريقيا؟

السيسي يعود إلى القاهرة بعد جولة شملت بيلاروسيا ورومانيا

إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية بنسلفانيا الأمريكية

"الدستور" تكشف أسرار اللحظات الأخيرة داخل معسكر المنتخب قبل لقاء زيمبابوي

ads
ads
الأكثر قراءة

لاعبو الكاميرون يعلنون الإضراب قبل بدء "أمم أفريقيا" بساعات

فيديو.. طرح الأغنية الرسمية لبطولة أمم إفريقيا 2019

الكاميرونى نيانت حكمًا لمباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح أمم إفريقيا

إسقاط طائرة أمريكية فوق مضيق هرمز بصاروخ إيراني

ألبومات الصور

انتهاء القافلة المائية "كل نقطة بتفرق" فى دمياط (صور)

قبل انطلاق الأمم الإفريقية بساعات.. استاد القاهرة يتزين لاستقبال مباراة الافتتاح

بالصور.. إقبال نيجري على جامعة المنيا بمتلقى التعليم العالي

صامويل إيتو وموريانتس في مؤتمر la liga‏

رياضة

صفقة ريال مدريد الكبرى تقترب.. وبنزيمة يكشفها بصورة

راؤول يسير على خطى زيدان بتعيينه مدربا لرديف ريال مدريد

مفاوضات بين مسئولي ميلان وريال مدريد حول بعض الصفقات

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

لاعبو الكاميرون يعلنون الإضراب قبل بدء "أمم أفريقيا" بساعات

فيديو.. طرح الأغنية الرسمية لبطولة أمم إفريقيا 2019

الكاميرونى نيانت حكمًا لمباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح أمم إفريقيا

إسقاط طائرة أمريكية فوق مضيق هرمز بصاروخ إيراني

الرئيس نيوز

ارتباك في واشنطن بشأن "الرد على إيران" بعد إسقاط الطائرة الأمريكية

"الأرصاد": طقس الجمعة حار في الدلتا والقاهرة.. شديد الحرارة جنوب الصعيد

الداخلية: قائمة "الممنوعات" لدخول مباريات كأس الأمم الأفريقية

السبت.. لجان "النواب" تناقش تشريعات مهمة أبرزها "قانون نقابة المحامين"

"رشاد": جولة السيسي الأوروبية عكست حجم إيمان المجتمع الدولي بأهمية مصر

كشكول

التعليم: إرسال امتحانات الأسبوع الثالث للثانوية للمحافظات الحدودية

دراسات الزقازيق تعيد النظر فى محاضر غش الطلاب بامتحانات الفصل الثانى

دراسات القرين: نتيجة نهاية العام خلال أسبوعين

دراسات بنى سويف تفتح باب الاشتراك لمنحة 5 الأف أزهري

عميد أصول الزقازيق يتابع الامتحانات المسائية بالكلية

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

بطل عالم سابق يتزوج صديقته بعد علاقة عاطفية استمرت لسنوات

أمراض القلب التاجية تسرع التدهور المعرفي المؤدي للخرف

الظهور الأول لطائرة كهربائية لنقل الركاب في معرض باريس الجوي

الصحة

خطوات بسيطة لتجنب "الشخير"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎