القاهرة : الجمعة 21 يونيو 2019
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الجمعة 21/يونيو/2019 - 04:01 ص

مبادرة لنظافة حرم السكك الحديدية والمزلقانات بالمحافظات

مبادرة لنظافة حرم
علا غزال
dostor.org/2679611

أعلن المهندس رفعت حتاتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، عن فتح باب التقدم لمبادرة نظافة حرم السكك الحديدية والمزلقانات بالمحافظات.

وأوضح "حتاتة" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المبادرة بمشاركة طلاب المدارس والجامعات، وذلك خلال فترة إجازة الصيف، وسوف يكون هناك حوافز للمشاركين، من أهمها فرص تعيينهم بالشركة بعد حصولهم على الشهادة الدراسية، وذلك لمشاركتهم الإيجابية في هذه المبادرة.

وأضاف "رئيس الشركة"، أن من يرغب في التقدم للانضمام للمبادرة عليه التوجه إلى مكتب شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة بمحطة السكك الحديد القريبة لسكنه لتسجيل اسمه وبيانات التواصل معه، وذلك بداية من اليوم الموافق 2162019 وحتى تاريخ يوم 30 يونيو الجارى.

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