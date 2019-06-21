حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الجمعة، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: تبرز مواهبك المهنية وكفاءتك العلمية وخبرتك الطويل في العمل ويوفر لك الحظ ظروفًا مساعدة جدًا فتتقدم خطوات مهمة إلى الأمام.

عاطفيًا: أدعوك الى تقديم بعض التنازلات والتخفيف من العنجهية في سبيل تهدئة الأوضاع بينك وبين الشريك.

صحيًا: خفف قدر الإمكان من حمل الأوزان الثقيلة ولا تكثر من المشي صعودًا.



الثور

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى نظام جديد إو إلى إعادة الأمور إلى نصابها إذا مررت ببعض الارتباك والقلق وفقدان الثقة بالنفس.

عاطفيًا: يجب أن تتسلح بالصبر والإيمان والثقة بالنفس لمواجهة بعض المستجدات والذبذبات الصغيرة الآتية من هنا وهناك.

صحيًا: أنظر إلى محيطك ترَ أن كثيرين انقلبت صحتهم رأسًا على عقب وأصبحوا نشطين جراء ممارسة الرياضة يوميًا.



الجوزاء

مهنيًا: يكون هذا اليوم منطلقًا لك لكي تتسلق قمم النجاح، فهو مناسب جدًا للقيام بسفر بغية الحصول على مشروع كبير.

عاطفيًا: تأتي أحداث لتترك انعكاسات جيدة على علاقتك العاطفية وتترسخ الصلات وتتقارب وجهات النظر بينك وبين الشريك.

صحيًا: خفف من حدّة التوتر، وأرح أعصابك، وخذ الأمور بتؤدة، ولن تكون إلا مرتاحًا.



السرطان

مهنيًا: توقع اتفاقًا كبيرًا وتخوض مفاوضات في غاية الأهمية تخرج في نهايتها وقد كسبت مشروعًا لم تكن تحلم بالفوز به.

عاطفيًا: تجتمع بالشريك وتناقش معه موضوعات متنوعة ومسائل عالقة وتبحثان عن حلول لبعض المشكلات الصغيرة.

صحيًا: الابتعاد عن ممارسة هواياتك من مشي وسباحة وركض خفيف يسبب لك الإزعاج، عد إلى سابق عهدك.



الأسد

مهنيًا: الجو معاكس ويولد بعض الاحتكاكات بين الزملاء، وبوادر خلاف، لكن الأمر يبقى محدودًا من حيث النتائج، ويتطلب معالجة سريعة.

عاطفيًا: تعتزم قضاء وقت طويل وممتع مع الحبيب في مكان هادئ بعيدًا عن ضجة العمل ومشاغل الحياة.

صحيًا: لا تترك الأمور تتفاقم على الصعيد الصحي، أعرض نفسك على طبيب مختص بالتغذية الصحية.



العذراء

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى بعض المفاجآت السارة في حياتك المهنية، وتكون قادرًا على ضبط الأمور التي تواجهك بحكمة وروية وبعد نظر.

عاطفيًا: تزول الخلافات العاطفية بينك وبين الشريك تدريجيًا، وتصبح قادرًا على فرض وجهة نظرك، وتنتصر على الصعاب وتذللها.

صحيًا: تجنّب قدر المستطاع المأكولات الدسمة مساء، واستعض عنها بتلك الخفيفة والصحية.



الميزان

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى أمر مهني طارئ أو إلى خبر مفجع وانقلاب في بعض الأحوال أو إلى بعض المفاجآت غير السارة إجمالًا.

عاطفيًا: تعيش أسرارًا عميقة في حياتك التي يحيط بها بعض الغموض والتردد، وتخفي عن الشريك أمورًا كثيرة مخافة أن تزعجه.

صحيًا: أنت صاحب نخوة وعزيمة لا تلين، وهذا ما يتضح جليًا من خلال نشاطك الرياضي المتواصل.



العقرب

مهنيًا: تجد نفسك مضطرًا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الدفاع عن نفسك، وتمرّ بعلاقة شخصية مهدّدة وتواجه بعض النزاعات.

عاطفيًا: لا تحقد ولا تكره، فأنت طيّب القلب، رحب الصدر، سامح الحبيب إذا اقترف خطأ ما بحقك، وابدأ صفحة جديدة معه.

صحيًا: لا تدّع أنك مشغول للتهرب من تلبية الدعوة إلى ممارسة المشي يوميًا عند الصباح.



القوس

مهنيًا: تعالج وضعًا مهنيًا طارئًا يتمثل في استقالة مفاجئة لأحد المسؤولين الكبار في العمل، فتتخلى عن بعض الارتباطات لملء الفراغ.

عاطفيًا: كن أكثر لباقة وليونة ودبلوماسية في طريقة كلامك أو تصرفك مع الحبيب، وخطط لقضاء أمسية رومانسية معه.

صحيًا: تورّم في القدمين قد يثير قلقك ويزعجك، وهو ناتج من كثرة الوقوف في العمل.



الجدي

مهنيًا: تعيش يوما مناسبا لانجاز مهني ومالي تراه ضروريا وملحًا تحت تاثير القمر من برج الدلو اي في بيت المال يعطيك فرصة كي تهتم بمدخولك مصروفك راتبك العمولة كل هذه الأمور تجعلك مشغولا باعادة الحسابات.

عاطفيًا:عليك أن تخرج ابتداء من اليوم من أجواء العمل وتمنح الحبيب المزيد من الوقت وتهتم به كما يجب.

صحيًا: لا تثر أي خلاف وانسحب من أي نزاع قد يوتر أعصابك فتكون المضاعفات السلبية من نصيبك.



الدلو

مهنيًا: تستفيد مما يهديك الحظ من تغيير جذري يسهل امامك الطريق ويجعلك تضمن النتائج الرابحة حان الوقت كي تفكر في امور جديدة عمل جديد ايضافي كامل ومتكامل.

عاطفيًا: تشعر أنّ الحبيب يفرض عليك أمورًا لا تحب أن تنفذها، لكنك تعده بتنفيذها.

صحيًا: إياك والاستسلام لليأس أمام التناقص البطيء في فقدان الوزن، عليك الصبر قليلًا.



الحوت

مهنيًا: لا تستبعد تعاونًا مع فئات جديدة وتبدّلًا لبعض الأوضاع بحيث تضع حدًّا لشراكة أو لتعاون قديم.

عاطفيًا: تتجاوز الصعوبات برفقة الحبيب وتتقرب منه أكثر، ولا تؤجل مشاريعك المقررة معه.

صحيًا: تتخطى مرحلة من الصعوبات تركت فيك أثرًا سلبيًا انعكس على وضعك الصحي.