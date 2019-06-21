بالصور.. ميادين الإسكندرية تتزين لاستقبال البطولة الإفريقية

تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر 2019، والتي تستضيف المحافظة المجموعة الثانية منها، وتتزين عروس البحر لاستقبال الوفود وضيوف القارة السمراء.



ونفذت المحافظة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بنادي الاتحاد السكندري، بنطاق حي شرق برئاسة اللواء وحيد رضوان، من خلال زراعتها بالأشجار والنجيل وتركيب عدد 8 أعمدة مزدوجة بكشافات ليد أمام نادي الاتحاد بالطريق الزراعي أبيس، في إطار أعمال التطوير والتجميل لاستقبال كافة المشجعين والجماهير الإفريقية بالبطولة.



كما تم إعادة تأهيل وتطوير ميدان فيكتور عمانويل، من خلال تقليم النخيل والأشجار وتشغيل النافورات ودهان التماثيل بالميدان، وكذلك تركيب البلاط حول الميدان، ودهان البلدورات، كما تم إعادة تأهيل ميدان أمام شركة فستيا بجوار مديرية الأمن وتركيب البلدورات ودهانها وزراعة المسطحات الخضراء بها،

لاستعادة المظهر الحضارى والجمالي لعروس البحر الأبيض المتوسط.



وعلى صعيد أخر، تم رفع كفاءة طريق الكورنيش بنطاق حى شرق، حيث تم وضع عدد 240 فازة زخرفية بطريق الكورنيش وزراعتها وكذلك وضع الأعلام بطول طريق الكورنيش من سبورتنج حتي لوران، واستمرارا لتلك الأعمال بجميع مناطق الحي فقد تم زراعة عدد 38 نخلة بريتشارديا، وإعادة زراعة الأحواض بالنجيلة ودهانها بطريق 14 مايو.