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اقتصاد
الجمعة 21/يونيو/2019 - 07:32 ص

أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 يونيو 2019

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
دعاء أبو العزم - طارق عتمان
dostor.org/2679584

استقرت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الجمعة 21 يونيو 2019، خلال بداية التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة، حيث سجل سعر عيار 21 نحو 631 جنيهًا للجرام.

وأوضح ناجي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، أن سعر الأوقية العالمية سجلت 1341 دولارًا؛ وذلك بسبب التوترات السياسية بين أمريكا وإيران على إثر الهجوم على ناقلتي نفط بخليج عمان بمنطقة الخليج.

وأكد "نجيب" في تصريحات لـ"الدستور" أن الذهب يشكل جزءًا كبيرًا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة، والتي تتجاوز المليار دولار سنويًا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع؛ بسبب ختم الدمغة والذي لا يتم قبوله خارج البلاد.

أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 21 سجل 631 جنيهًا للجرام.
عيار 18 سجل 541 جنيهًا للجرام.
عيار 24 سجل 720 جنيهًا للجرام.
الجنيه الذهب 5048 جنيهًا.
أوقية الذهب 1341 دولارًا.

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