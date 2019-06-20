12 يوليو.. محاكمة صاحب شركة وزوجته أطلقا كلب شرش على جارهما

حددت محكمة جنايات الإسكندرية، جلسة يوم 12 يوليو المقبل، لمحاكمة صاحب شركة وزوجته بعد اتهامهما بحجز موظف بالمعاش دون وجه حق وتهديده باستخدام كلب شرس ما أدى لإصابته، بسبب خلافات الجيرة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد عبد اللطيف حامد، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد، ووائل رجب السيد، وأمانة سر ممدوح رفعت.



ترجع أحداث القضية رقم 5061 لسنة 2019 جنايات المنتزة أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بورود بلاغ بإصابة شخص ونقلة للمستشفي بعد التعدي عليه بكلب شرس بدائرة القسم.



توصلت تحريات ضباط مباحث القسم، قيام كل من م.ع.ع، 43 سنة، صاحب شركة، وزجتة م.ذ.م، 36 سنة، ربة منزل، بعد أن نشبت مشاجرة بين جارهم المجني عليه س.ك.ب، 73 سنة، بالمعاش، وتعدي عليه المتهم الأول بضربة مستخدما عصا خشبية وأدخله شقته وشاركته زوجته، وأطلقوا عليه كلب شرس خاصتهم لمدة ساعة وإصابته في الفخذ والساق الأيمن من الخلف وجرح قطعي في الجبهة يحتاج إلى عملية تجميل وعلاج أكثر من 21 يوما، بسبب خلافات جيرة وأولوية صعود الأسناسير.



وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهمين وعرضهم على النيابة العامة وقررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.