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فن
الخميس 20/يونيو/2019 - 09:55 م

حسين الجسمي بعد تألقه في جدة.. "أنا سعودي بالإمارات"

حسين الجسمي بعد تألقه
محمد مجدي
dostor.org/2679548

تألق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، في حفلته بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مع الجمهور الكبير الحاضر متنقلًا معهم بين أغنياته، ورددوها جميعها، مقدمين معه أجمل لوحة حب متبادلة بين فنان وجمهوره.

وأعرب الجسمي عن حبه للمملكة وأهلها معتبرًا نفسه سعوديًا كما هو إماراتيًا، وقال عندما اعتلى خشبة المسرح بمحبة صادقة وخالصه: "أنا سعيد أنني اليوم بينكم هنا في جدة، ولن أقول أنني اليوم إماراتي بالسعودية، بل أنا سعودي بالإمارات"، ليبدأ بعدها السهرة الغنائية التاريخية التي قدم بها لأول مرة أغنية مهداه لصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، حملت عنوان "إصعد بعزمك" من أشعار الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، والحان وتوزيع وليد فايد، وذلك بمرافقة فرقة إستعراضية سعودية حاملين العلم السعودي والسيوف، مقدمين أدائهم على المسرح أمام الجمهور.

وشاركت في إحياء الحفل الذي نظم ضمن حفلات "موسم جدة" الى جانب حسين الجسمي الفنانة اللبنانية يارا، وقام حسين قبل وبعد الحفل بتسجيل مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع الصحافة الحاضرة من قنوات وإذاعات، والتقى في كواليس الحفل مع مجموعة كبيرة من الجمهور ومنهم فئة ذوي الإحتياجات الخاصة الذي أصّر على التواصل والحديث معهم والتقاط الصور التذكارية.

حسين الجسمي بعد تألقه في جدة.. "أنا سعودي بالإمارات"
حسين الجسمي بعد تألقه في جدة.. "أنا سعودي بالإمارات"
حسين الجسمي بعد تألقه في جدة.. "أنا سعودي بالإمارات"
حسين الجسمي بعد تألقه في جدة.. "أنا سعودي بالإمارات"
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