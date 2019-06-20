ياسمينا علواني تطرح ألبوم "قصة بنت" على يوتيوب

طرحت المطربة ياسمينا علواني ألبوم "قصة بنت" كاملًا عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب منذ قليل، ويعد أول ألبوماتها الغنائية.



ويضم الألبوم 9 أغنيات تعاونت فيها مع شركة "إيه إم" للإنتاج الفني، وتولى توزيع الألبوم شركة "أربو بلس"، وكانت طرحت أول أغنيات الألبوم بعنوان "ايه اللي فيها مش فيا" على طريقة الفيديو كليب وتخطى المليون مشاهدة خلال اسبوع من طرحها.



يذكر أن ياسمينا علواني، شاركت في الموسم الرابع من برنامج اختيار المواهب الشهير "آراب جوت تالنت" وحصلت على الباز الذهبي للوصول إلى نصف النهائي، بعد اختيار نجوى كرم لها، ووصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج بعنوان "عن العشاق سألوني"، إلى أكثر من 50 مليون مشاهدة على "يوتيوب".