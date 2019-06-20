"باخ" يشيد بسرعة استعدادات طوكيو لأولمبياد 2020

أبدى الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الخميس، إعجابه بالسرعة القياسية في الاستعدادات التي حققتها العاصمة اليابانية طوكيو، التي تستضيف دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية 2020.



وقال "باخ" عقب اجتماع للمجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية: "لا أتذكر أي مدينة مضيفة أخرى كانت تقدمت بهذ الشكل في استعداداتها قبل عام من الألعاب".



وأضاف: "البرنامج التسويقي أيضا، حطم بالفعل جميع الأرقام القياسية".



وأشاد باخ بعمل المرشحين لنيل استضافة دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية 2026، والتي سيتم كشف النقاب عن هوية المدينة المضيفة لها يوم الأثنين المقبل في اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية، حيث يتنافس ملفان للتنظيم المشترك وهما ملف سويدي لمدينة ستوكهولم مع مدينة آير، وعرض إيطالي لمدينة ميلانو مع كورتينا دامبيزو.



واختتم تصريحاته بقوله، إن كلا المرشحين يتماشيان تمامًا مع جدول الأعمال الأوليمبي 2020، مشيرًا إلى أن كل المدن والدولتان السويد وإيطاليا لديهم خبرة كبيرة وتقاليد عريقة في الرياضات الشتوية.