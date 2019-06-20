شوت تصعد بالكاميرون إلى دور الستة عشر لكأس العالم للسيدات

صعدت الكاميرون إلى دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم للسيدات عندما سجلت أجارا شوت هدف الفوز 2-1 على نيوزيلندا من آخر محاولة على المرمى في مباراة الفريقين بالمجموعة الخامسة اليوم الخميس.



وأحرزت شوت، التي ألغت زميلتها أوريل أوينا هدف التقدم الذي سجلته بهدف اخر بالخطأ في مرماها قبل عشر دقائق من النهاية، هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع لتضع أول ثلاث نقاط في رصيد المنتخب الإفريقي.



وتأهلت الكاميرون للدور الثاني كأحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث بينما ودعت نيوزيلندا البطولة بثلاث هزائم.



وتعني هذه النتيجة وداع الأرجنتين للبطولة.



وتصدرت هولندا المجموعة بتسع نقاط عقب فوزها 2-1 على كندا التي حلت ثانية بست نقاط.



وافتتحت شوت التسجيل بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني بتسديدة بقدمها اليسرى من داخل منطقة الجزاء بعدما تجاوزت المدافعة آبي إرتسج.



وبدا أن جهود الكاميرون في التأهل باءت بالفشل عندما ارتطمت تمريرة كاتي بووين العرضية بأوينا لتسكن الكرة شباك فريقها بالخطأ لتصبح النتيجة التعادل 1-1 وهو ما يعني وداع الفريقين للبطولة.



وضغطت نيوزيلندا بقوة على دفاع الكاميرون المهزوز لكن شوت حافظت على هدوئها في الوقت المحتسب بدل الضائع لترسل تسديدة من داخل منطقة الجزاء في شباك إيرين نايلر حارسة نيوزيلندا.

