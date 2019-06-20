بطل عالم سابق يتزوج صديقته بعد علاقة عاطفية استمرت لسنوات

بعد علاقة عاطفية استمرت لفترة طويلة، قرر السائق الألماني سيباستيان فيتيل، بطل العالم السابق في سباقات سيارات فورمولا1، الزواج من صديقته (هنا)، حسبما أكد مسؤولون محليون في ألمانيا اليوم الخميس، بعد رصد فيتيل وهو يقود سيارته وبيده خاتم في سباق جائزة فرنسا الكبرى.



وأقام فيتيل وهنا، اللذان لديهما طفلان ويعيشان في سويسرا، حفل زواجهما في حفل خاص، ظل قاصرا على العائلة والأصدقاء، وفقا لمتحدثة باسم ولاية هيسن الألمانية، مسقط رأس فيتيل.



وجرى حفل الزفاف بعد أيام فقط من سباق جائزة كندا الكبرى، التي شهدت فقدان فيتيل 31 عاما فرصته في الحصول على الصدارة بسبب تعرضه لعقوبة زمنية مثيرة للجدل.

ومنذ ذلك الحين، شوهد فيتيل، وهو يرتدي خاتم زواج في أصبعه الأيسر في أول ظهور له في سباق جائزة فرنسا الكبرى اليوم الخميس.



ويسير فيتيل على نهج مثله الأعلى الألماني مايكل شوماخر، أسطورة سباقات فورمولا1، حيث نادرا ما يقدم معلومات بشأن حياته الشخصية، ورفض إعطاء تفاصيل عن الزفاف.