راؤول يتولى تدريب الفريق الثاني لريال مدريد

أكد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، أن لاعبه الشهير السابق الأسطورة راؤول جونزاليس "سيتولى مسئولية فريق ريال مدريد كاستيا في الموسم المقبل".



وأشار النادي، على موقعه بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أن راؤول سيتولى مسئولية الفريق الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة بإسبانيا.



وأوضح النادي في بيانه أن راؤول أسطورة الريال خاض 16 موسما في صفوف الفريق الأول للنادي وفاز معه بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في كأس العالم للأندية ولقب واحد في بطولة كأس السوبر الأوروبي، إضافة للفوز بلقب الدوري الإسباني ست مرات ولقب السوبر الإسباني أربع مرات.



وبعد رحيله عن الريال، لعب راؤول لأندية شالكه الألماني والسد القطري ونيويورك كوزموس الأمريكي.