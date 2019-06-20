قمة الاتحاد الأوروبي تمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة 6 أشهر

أعلن ممثل المجلس الأوروبي، أعلى هيئة حاكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن قمة الاتحاد الأوروبي اتخذت قرارًا سياسيًا بتمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر، لأنها لا ترى أي تقدم في تنفيذ اتفاقيات مينسك بشأن دونباس.



وقال ممثل المجلس الأوروبي: "تم تجديد العقوبات ضد روسيا بالإجماع لمدة ستة أشهر أخرى؛ بسبب عدم الامتثال الكافي لاتفاقيات مينسك".



وتنتهي العقوبات الحالية في 31 يوليو وهي تتعلق بقطاعات المالية والطاقة والدفاع، وكذلك السلع ذات الاستخدام المزدوج. في مارس 2015، ربط الاتحاد الأوروبي العمل بتلك العقوبات بالتنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك.



وسيقدم المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي، القرار الإجرائي ووثائق تمديدهما في غضون أسبوع إلى أسبوعين.