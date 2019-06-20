مدرب نيجيريا يشيد بمعسكر الأكاديمية البحرية بالإسكندرية

أشاد الألماني جيرنوت روهر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، بمعسكر النسور الخضراء بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.



وقال روهر إن الجهاز الفني سعيد بحسن الاستقبال وكرم الضيافة منذ بدء معسكر الفريق بالأكاديمية، معربا عن سعادته بالإمكانيات والبنية التحتية الرياضية التي تمتلكها الأكاديمية وغرف خلع الملابس، كما أشاد بحسن الاستقبال وكرم الضيافة ووجه الشكر لرئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار على حفاوة الاستقبال.



وتلعب نيجيريا ضمن منتخبات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غينيا، بوروندي، مدغشقر.