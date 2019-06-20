طفل "زي الشمس": بكيت بعد ترك كاملة أبو ذكرى للمسلسل

قال الطفل ياسين أمير أحد نجوم مسلسل "زي الشمس" إنه بكي بعد ترك المخرجة كاملة أبو ذكرى للعمل.



وأضاف أمير أن كاملة أبو ذكري كانت تعامله بطريقة جيدة وتساعده على حفظ دوره، وتجعله مرحا دائما.



"زي الشمس" من بطولة دينا الشربيني وأحمد صلاح السعدني وأحمد داود وريهام عبد الغفور ومن إخرأج سامح عبد العزيز.



وتدور أحداث مسلسل "زي الشمس" في إطار تشويقي مثير حيث تتعرض (فريدة) التي تجسدها الفنانة ريهام عبد الغفور شقيقة المحامية (نور) التي تقوم بدورها الفنانة دينا الشربيني للقتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ شقيقتها في البحث عن القاتل، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين له.



