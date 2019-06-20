أمين مركز شباب ششتا: لولا الرئيس السيسي ما استضافت مصر أمم أفريقيا.. والوطنية تتجسد في صلاح

وجه إيهاب خيال، أمين عام مركز شباب ششتا، بمحافظة الغربية، التحية لمحمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري، قائلًا: "ابن الغربية فخر بلادنا وفخر العرب".



وأضاف أمين صندوق مركز شباب ششتا، في مداخلة مع إذاعة "وسط الدلتا"، أن الوطنية تتجسد في صلاح، الذي يشارك في جميع المجالات الخدمية بالغربية، ويقدم يد العون ويحنو على الفقير، مردفًا: "وطنيته يشعر بها الجميع من أبناء الغربية".



وتابع: "صلاح سفير لشعب الغربية والمصريين في أوروبا، وعندما يأتي مصر، يخلع رداء ليفربول ويأتي مسرعا ليلبي النداء، مثل الجندي في الميدان".



كما وجه خيال، التحية الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "التحية للرجل الذي استقر الأمن على يده، واستشعره المصريون في الداخل والخارج، ولولا استشعار الجميع أمن واستقرار مصر، ما أقيمت هذه البطولة على أرضنا".



وأردف: "هذه رسالة للعالم أن مصر أرض سلام وأمان وسنحافظ عليها، ويهمنا جميعًا أن تظهر البطولة بشكل يليق بمصر، التي قدمت أبطالًا في كافة المجالات".