الخميس 20/يونيو/2019 - 09:33 م
مقتل وإصابة 18 حوثيًا في كمين بجبهة مريس شمالي الضالع
أ ش أ
dostor.org/2679511
أعلن الجيش اليمني مقُتل وجُرح 18 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في كمين لمقاتلين من الجيش بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع في جنوب اليمن.
وقال مصدر عسكري - بحسب ما ذكره موقع (سبتمبرنت) الإلكتروني الحكومي اليمني - "إن مقاتلين من الجيش استدرجوا مجموعة من عناصر الميليشيا كانت تحاول التسلل باتجاه موقع الخلل والحمراء شمالي منطقة مريس، وباغتتها بهجوم مفاجئ أسفر عن مصرع عشرة من عناصر الميليشيا وجرح ثمانية آخرين فيما لاذ الباقون بالفرار".