منتخب السلة للناشئين يفوز على نظيره السعودي بالبطولة العربية

حقق منتخب مصر لكرة السلة للناشئين فوزه الثالث بالبطولة العربية لكرة السلة على منتخب السعودية بنتيجة 85 -41.



وكان المنتخب المصرى قد فاز في مباراته الأولى على منتخب البحرين، وفي الثانية على منتخب لبنان، ليتصدر بذلك ترتيب منتخبات البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 حتى 25 يونيو على صالة الشباب والرياضة فى 6 أكتوبر.



ويشارك بالبطولة 6 منتخبات تلتقى في دوري من دور واحد على أن تصعد المنتخبات الأربعة الأولى للدور قبل النهائي، حيث يلتقى المركز الأول مع المركز الرابع، والمركز الثاني مع الثالث.