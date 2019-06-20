انتهاء القافلة المائية "كل نقطة بتفرق" فى دمياط (صور)

اختتم المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه والصرف الصحي بدمياط، اليوم الخميس، وفريق التوعية بالشركة، قافلة مائية بقرية الرياض والعرايضة مركز كفر البطيخ، التى أقيمت يومى الأربعاء والخميس 19 و20 يونيو، تحت عنوان "كل نقطه بتفرق".



وشارك في القافلة كل أجهزة الشركة من المعمل المتنقل، لأخذ عينات المياه للاطمئنان على جودتها ومسئولي شبكات المياه، والصيانة والقطاع التجاري.



وشارك من الجهات الخارجية الأوقاف والأعلام والصحة وتنظيم الأسرة والمرأة والبيئة والتربية والتعليم، وتضمنت فعاليات القافلة ندوات من الحضور عن كيفية ترشيد استهلاك المياه، وطرق المحافظة عليها وكذلك الاستخدام الآمن للصرف الصحي.



كما تم عمل ورشة لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة، وذلك للتغلب على مشاكل المياه البسيطة، والتى غالبا ما تحدث بكل منزل، وورشة فنية لطلبة وطالبات مدرسة العاشر من رمضان، لتعريفهم بالفرق بين السلوك الصح والخطأ في استخدام المياه.



واستقبلت القافلة شكاوى المواطنين بكل مايتعلق بالمياه والصرف الصحي، وتم العمل علي حلها وتعريف الحضور بأهمية الخط الساخن، وقامت مكلفات الخدمة العامة بعمل استطلاع رأي المواطنين لقياس أثر القافلة ومدى رضاء المواطنين.