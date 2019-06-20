القاهرة : الخميس 20 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
مصر
الخميس 20/يونيو/2019 - 09:25 م

رئيس مدينة السادات: تشغيل 5 أتوبيسات إضافية ضمن منظومة النقل الداخلي

المهندس أمين غنيم،
المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات
أ ش أ
dostor.org/2679499

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم البدء في التشغيل الفعلي لعدد 5 أتوبيسات نقل جماعي بالمدينة، وذلك ضمن منظومة النقل الجماعي، التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتيسير عملية الانتقال بالمدن الجديدة.

وقال رئيس الجهاز - في بيان الوزارة اليوم الخميس: "تم عقد اجتماع مع أعضاء مجلس الأمناء وممثلي سكان المدينة، لمناقشة خطوط سير الأتوبيسات، حيث تم الاتفاق على عدد 5 خطوط للسير، من المقرر أن تغطى أغلبية متطلبات سكان المدينة، خاصة حي الزيتون بمنطقة التوسعات المستقبلية، والمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، والطريق الإقليمي، مرورًا بالمناطق الصناعية بالمدينة، ومناطق ابني بيتك، والإسكان الاجتماعي".

وأكد رئيس الجهاز ضرورة المتابعة الدورية من قِبل إدارة التنمية بجهاز المدينة، وممثلي المجتمع المدني، للوقوف على تثبيت أفضل خطوط سير تخدم المواطنين، وتلبي احتياجاتهم، ولتعظيم الاستفادة من تشغيل تلك الأتوبيسات.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه يوجد نحو ٨٨٩ سيارة نقل ركاب منهم 137 سيارة "فان 7 راكب" لنقل السكان، بخطوط سيرٍ تشمل جميع المناطق السكنية، إلى جانب 752 سيارة مرخصة "تاكسي"، ووسائل نقل ومواصلات أخرى، للتيسير على المواطنين بمدينة السادات، وكذا لمجابهة التنمية المستمرة والسريعة بالمدينة، ولتلبية متطلبات المقيمين، والمترددين بجميع المناطق السكنية والصناعية.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

منذ يومين

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية

منذ يومين

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"

منذ يومين

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك

منذ 3 أيام

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل

منذ 4 أيام

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول

الآن

تحذير خطير من السعودية لإيران بشأن مضيق هرمز

قبل انطلاق الأمم الإفريقية بساعات.. استاد القاهرة يتزين لاستقبال مباراة الافتتاح

"الإيكونوميست" تشيد بمبادرات مصر للقضاء على الفيروسات الكبدية

"الوطنية للإعلام" توقع اتفاقية بث الأمم الإفريقية مع اتحاد الكرة واللجنة المنظمة

ads
ads
الأكثر قراءة

لاعبو الكاميرون يعلنون الإضراب قبل بدء "أمم أفريقيا" بساعات

فيديو.. طرح الأغنية الرسمية لبطولة أمم إفريقيا 2019

منتخب زيمبابوي يهدد بعدم خوض مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا

الكاميرونى نيانت حكمًا لمباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح أمم إفريقيا

ألبومات الصور

انتهاء القافلة المائية "كل نقطة بتفرق" فى دمياط (صور)

قبل انطلاق الأمم الإفريقية بساعات.. استاد القاهرة يتزين لاستقبال مباراة الافتتاح

صامويل إيتو وموريانتس في مؤتمر la liga‏

مؤتمر صحفي لأحمد أحمد رئيس الكاف

رياضة

منتخب السلة للناشئين يفوز على نظيره السعودي بالبطولة العربية

منتخب بنين يؤدى مرانه الأول على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية

برشلونة يضم الهولندي فان بيجنين ثالث صفقاته الصيفية

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

لاعبو الكاميرون يعلنون الإضراب قبل بدء "أمم أفريقيا" بساعات

فيديو.. طرح الأغنية الرسمية لبطولة أمم إفريقيا 2019

منتخب زيمبابوي يهدد بعدم خوض مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا

الكاميرونى نيانت حكمًا لمباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح أمم إفريقيا

الرئيس نيوز

"رشاد": جولة السيسي الأوروبية عكست حجم إيمان المجتمع الدولي بأهمية مصر

لأول مرة.. تأمين استادات بطولة أمم أفريقيا بطائرات "الدرون"

انخفاض جديد في سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم

وحدات طوارئ في "النقاط الساخنة" لمتابعة مياه الرى وحصر التعديات

موعد صرف مرتب "يونيو" للعاملين في الدولة

كشكول

التعليم: إرسال امتحانات الأسبوع الثالث للثانوية للمحافظات الحدودية

دراسات الزقازيق تعيد النظر فى محاضر غش الطلاب بامتحانات الفصل الثانى

دراسات القرين: نتيجة نهاية العام خلال أسبوعين

دراسات بنى سويف تفتح باب الاشتراك لمنحة 5 الأف أزهري

عميد أصول الزقازيق يتابع الامتحانات المسائية بالكلية

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

أمراض القلب التاجية تسرع التدهور المعرفي المؤدي للخرف

الظهور الأول لطائرة كهربائية لنقل الركاب في معرض باريس الجوي

طبيب يقشّر العنب لأكثر من 20 عاما.. والسبب؟

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

أفضل الأطعمة النباتية للتخسيس

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎