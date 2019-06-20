رئيس مدينة السادات: تشغيل 5 أتوبيسات إضافية ضمن منظومة النقل الداخلي

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم البدء في التشغيل الفعلي لعدد 5 أتوبيسات نقل جماعي بالمدينة، وذلك ضمن منظومة النقل الجماعي، التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتيسير عملية الانتقال بالمدن الجديدة.



وقال رئيس الجهاز - في بيان الوزارة اليوم الخميس: "تم عقد اجتماع مع أعضاء مجلس الأمناء وممثلي سكان المدينة، لمناقشة خطوط سير الأتوبيسات، حيث تم الاتفاق على عدد 5 خطوط للسير، من المقرر أن تغطى أغلبية متطلبات سكان المدينة، خاصة حي الزيتون بمنطقة التوسعات المستقبلية، والمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، والطريق الإقليمي، مرورًا بالمناطق الصناعية بالمدينة، ومناطق ابني بيتك، والإسكان الاجتماعي".



وأكد رئيس الجهاز ضرورة المتابعة الدورية من قِبل إدارة التنمية بجهاز المدينة، وممثلي المجتمع المدني، للوقوف على تثبيت أفضل خطوط سير تخدم المواطنين، وتلبي احتياجاتهم، ولتعظيم الاستفادة من تشغيل تلك الأتوبيسات.



وأشار رئيس الجهاز إلى أنه يوجد نحو ٨٨٩ سيارة نقل ركاب منهم 137 سيارة "فان 7 راكب" لنقل السكان، بخطوط سيرٍ تشمل جميع المناطق السكنية، إلى جانب 752 سيارة مرخصة "تاكسي"، ووسائل نقل ومواصلات أخرى، للتيسير على المواطنين بمدينة السادات، وكذا لمجابهة التنمية المستمرة والسريعة بالمدينة، ولتلبية متطلبات المقيمين، والمترددين بجميع المناطق السكنية والصناعية.