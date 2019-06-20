برشلونة يضم الهولندي فان بيجنين ثالث صفقاته الصيفية

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة تمكن من ضم الظهير الأيمن الهولندي مايك فان بيجنين صاحب الـ 20 عامًا، ليكون ثالث صفقاته خلال موسم الانتقالات الصيفية، مشيرة إلى أن الانتقال مجاني، حيث انتهى عقد اللاعب مع ناديه الهولندي "ناك بريدا" الصيف الحالي.



وأوضحت الصحيفة أن عقد فان بيجنين مع برشلونة يمتد لموسمين، ويوجد به شرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو.



يذكر أن برشلونة تعاقد حتى الآن مع الهولندي فرينكي دي يونج من أياكس أمستردام الهولندي، والبرازيلي إيمرسونمن من أتلتيكو مينيرو البرازيلي، وأخيرًا ضم فان بيجنين من ناك بريدا الهولندي.