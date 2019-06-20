ثقافة الغربية تناقش "خفايا حصار السويس"

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الغربية خلال شهر يونيو الجاري، حيث عقد قصر ثقافة المحلة الكبرى محاضرة ثقافية بعنوان "الصحة النفسية للشباب" أكد خلالها عبدالحميد حمزة على أهمية دور الشباب في قيادة المرحلة القادمة، وضرورة تحصينهم من الاضطرابات النفسية عن طريق عمل برامج توعية للحد من إصابتهم ببعض الأمراض النفسية ومنها الاكتئاب، القلق، الوسواس القهري، والفصام.



ناقشت مكتبة العامرية الثقافية كتاب "خفايا حصار السويس" للكاتب والمؤرخ حسين العشي، تناولت أهم المحطات التاريخية في نضال شعب مدينة السويس الباسلة ضد قوات الاحتلال الصهيوني، وكيف كانت الأجواء السياسية والاقتصادية في مصر خاصة مدن القناة عقب قرار وقف اطلاق النار بعد حرب أكتوبر، ومحاولات الجيش الإسرائيلي اقتحام مدينة السويس.



وأقام قصر ثقافة غزل المحلة محاضرة بعنوان "عيد الجلاء ملحمة سطرها الأحرار"، تم خلالها استعراض للحروب الانجليزية على الأراضي المصرية بداية من حملة فريزر عام 1807م، ومرورا بالغزو البريطاني ومحاولات القوات المصرية بقيادة أحمد عرابي للتصدي له، حتى استطاع الضباط الأحرار بقيادة الزعيم جمال عبدالناصر طرد الانجليز من مصر بعد ثورة يوليو 52 وتحديدا في يوم 19 يونيو 1956م.