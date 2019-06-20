محكمة باكستانية ترفض التماس نواز شريف بتعليق الحكم الصادر ضده لأسباب صحية

رفضت محكمة باكستانية التماسًا من رئيس الوزراء السابق نواز شريف بتعليق الحكم الصادر ضده لأسباب صحية حيث يقضي عقوبة مدتها 7 سنوات في السجن بتهمة عدم الإفصاح عن مصدر الدخل الذي أتاح له امتلاك مصنع للصلب خارج البلاد.



ذكرت الخبر شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، بدون التطرق للمزيد من التفاصيل.



وكان رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، قد تعهد مؤخرًا في خطاب متلفز له بضمان محاسبة نواز شريف على ما قام به من مخالفات. حيث اتهم عمران خان شريف بالمسؤولية عما تواجهه باكستان من أزمة مالية في الوقت الراهن قائلًا إنه سيلاحقه.



وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن الديون الخارجية للبلاد ازدادت بشكل كبير للغاية خلال فترة ولاية شريف.



وكان رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف قد عاد إلى السجن أوائل الشهر الماضي بعد التصريح له بكفالة لقضاء 6 أسابيع خارجه لتلقي العلاج الطبي. حيث غادر شريف منزله في مدينة لاهور شرقي البلاد بصحبة العديد من مؤيديه.



ويمضي شريف عقوبة مدتها 7 سنوات في السجن منذ ديسمبر الماضي بتهمة عدم الإفصاح عن مصدر الدخل الذي أتاح له امتلاك مصنع للصلب خارج البلاد.