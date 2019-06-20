الشرطة الجورجية تطلق الغازات المسيلة للدموع لمنع اقتحام مبنى البرلمان

أطلقت قوات الشرطة في تبليسي، اليوم الخميس، الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مبنى البرلمان الجورجي خلال مظاهرات مناهضة للحكومة.



وذكرت قناة (روسيا اليوم) في نشرتها باللغة الإنجليزية أن نحو خمسة آلاف شخص تجمعوا خارج مبنى البرلمان في تبليسي احتجاجًا على اشتراك وفد روسي في اجتماع لاتحاد البرلمانات الإقليمي في تبليسي.



وهدد المتظاهرون بالبقاء أمام البرلمان الجورجي لحين استقالة رئيس البرلمان وكبار المسئولين فيه الذين سمحوا بمشاركة روسيا.

