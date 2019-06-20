عبدالمهدي يؤكد لرئيس إقليم كردستان وحدة العراق وأهمية العمل المشترك

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، خلال لقائه رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، على وحدة العراق وأهمية العمل المشترك مع حكومة الإقليم.



وقال مكتب عبدالمهدي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل في القصر الحكومي ببغداد، اليوم، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني"، موضحًا عبدالمهدي هنأ البارزاني بمناسبة توليه منصب رئيس الإقليم، ورحب به في زيارته الأولى بعد تسلمه المسئولية.



وشدد رئيس الحكومة العراقية على وحدة العراق وأهمية العمل المشترك والتعاون من أجل تحقيق مصالح جميع المواطنين العراقيين بمن فيهم مواطنون في الإقليم، والعمل كفريق واحد وبشكل ودي وصريح لحل جميع المسائل العالقة وتعزيز العلاقات الإيجابية بين أبناء الوطن الواحد، وتطبيق روح ونص الدستور الاتحادي، وتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة وحل جميع الملفات واتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه.



من جهته، قال رئيس إقليم كردستان "إنني حرصت على أن تكون بغداد محطة الزيارة الأولى لأنها عاصمتنا الاتحادية، ونحن وجميع القادة في الإقليم والشعب الكردي ينظرون إلى بغداد بأنها عمقنا الاستراتيجي، ولدينا إرادة جادة بتجاوز وحل جميع الخلافات والمسائل العالقة".