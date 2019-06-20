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الخميس 20/يونيو/2019 - 09:15 م

ننشر تحقيقات النيابة في واقعة سرقة متسولة 150 ألف جنيه من محل حلويات

ننشر تحقيقات النيابة
نجلاء رفاعي
dostor.org/2679486

استعجل محمد جاويش وكيل نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد سمهان، تقرير الأدلة الأدلة الجنائية لتفريغ كاميرات محل للحلويات والياميش، فى واقعة سرقة 150 ألف جنيه من داخله على يد متسولة بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة شهد ر أ، 16 سنة، غافلت حارس المحل فى الثانية ليلا، بعد غلقه، وتسللت لداخله من أجل السرقة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة استخدمت سكين كبير فى عملية كسر الأدراج الخاصة بالأموال داخل المحل وقامت بسرقة 150 ألف جنيه حصيلة يوم العمل وفرت هاربة من المكان.

وأضافت التحقيقات أنه بتفريغ كاميرات المراقبة تبين أنها رصدت المتهمة أثناء دخولها وخروجها من المكان وعلى إثر ذلك تم ضبطها وتحرير محضر بالواقعة رقم 5267 لسنة 2019 جنح السيدة زينب، وتم إحالتها للنيابة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومن ثم جدد لها قاضي المعارضات مدة الحبس الاحتياطي.

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