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سياسي
الخميس 20/يونيو/2019 - 09:12 م

السبت.. "محلية البرلمان" تناقش تعظيم الموارد الذاتية لأربع محافظات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسلام نصير
dostor.org/2679482

تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم السبت المقبل، مناقشة كيفية تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات في ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات، وذلك عن محافظات (المنيا - بني سويف – المنوفية – الجيزة).

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة بشأن تهالك الطرق الرئيسية والفرعية بمدينة فوه محافظة كفر الشيخ، وطلب بشأن قيام بعض أصحاب الأكشاك باستغلال الأرصفة في عرض منتجاتهم مما يشكل إزعاجا للمواطنين المارين على تلك الأرصفة فضلًا عن تشويه الصورة الجمالية للمدن، وآخر بشأن عدم تقنين أوضاع الباعة الجائلين وعدم وجود رؤية لتنظيم الأسواق العشوائية داخل نطاق حي بولاق الدكرور محافظة الجيزة، وطلب إحاطة بشأن تقاعس الحكومة عن تقنين أوضاع الباعة الجائلين بمركز ومدينة أبنوب محافظة أسيوط، فضلًا عن بحث سبل التطوير المؤسسي للأسواق المحلية بأنواعها ومواجهة انتشار ظاهرة الأسواق العشوائية وتعدي الباعة الجائلين على الطرق العامة والأرصفة، وذلك من خلال إطار تشريعي يهدف إلى إيجاد حل مستدام لهذا الملف.

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