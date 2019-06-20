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الخميس 20/يونيو/2019 - 09:12 م

"المالية": السماح بالسداد النقدي للمستحقات الحكومية خلال العطلات الرسمية

المالية: السماح بالسداد
أ ش أ
dostor.org/2679481

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا يتضمن تيسيرات جديدة تسهم في تعزيز منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية والجمركية والضريبية على ضوء نتائج التطبيق العملي، حيث تم وضع آلية محددة للعمل أيام الإجازة الأسبوعية "الجمعة والسبت"، والعطلات الرسمية، التي تعمل فيها بعض الجهات الحكومية، وتكون البنوك فيها إجازة.
وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إلى أنها تلقت العديد من الاستفسارات من بعض الجهات الحكومية التي تعمل أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، عن كيفية سداد المستحقات الحكومية باستخدام التحصيل الإلكتروني خاصة أن "مدفوعة المواطن" غير متوفرة بسبب إجازة البنوك خلال هذه الأيام.
وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إنه تقرر تحصيل المبالغ التي تتراوح بين ٥٠٠ جنيه إلى ٤ آلاف جنيه، من متلقى الخدمات الحكومية، في أيام الإجازة الأسبوعية "الجمعة والسبت"، والعطلات الرسمية، التي تعمل فيها بعض الجهات الحكومية، وتكون البنوك فيها إجازة من خلال استخدام البطاقات البنكية للمواطنين على ماكينات التحصيل، وإذا لم يتقدم المواطن ببطاقة بنكية فيتم التحصيل نقدا مع تحصيل نسبة المصاريف الإدارية.
وأضاف أنه خلال أيام الإجازة الأسبوعية "الجمعة والسبت"، والعطلات الرسمية، التي تعمل فيها بعض الجهات الحكومية وتكون البنوك فيها إجازة يتم التحصيل بالبطاقة البنكية للمواطن للمبالغ الأكثر من 4 آلاف جنيه، وفي حالة عدم تقدم المواطن ببطاقة بنكية فيتم التحصيل نقدا بدون المصاريف الإدارية.
وأشار إلى أنه يتم تحصيل المبلغ الواجب سداده ونسبة المصاريف الإدارية بإيصال واحد «٣٣ ع. ح»، على أن يتم تفصيل المبالغ بالإيصال، وتحرير حافظة توريد «٣٧ ع. ح» بقيمة المصاريف الإدارية للإضافة إلى حساب إيرادات الباب الثالث «إيرادات أخرى».
وأوضح أن نسبة المصاريف الإدارية تعادل ٥٪ من قيمة المبلغ الواجب سداده بحد أقصى ٧ آلاف جنيه، لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة اختيار متلقى الخدمات الحكومية، السداد بغير إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

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