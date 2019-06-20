حملة موسعة لإزالة مشاتل الأرز المخالفة بالنوبارية

استمرت وزارة الموارد المائية والري، في رصد مختلف مشاتل ومساحات زراعة محصول الأرز المخالفة للمساحات المسموح بها بمختلف المحافظات عن طريق الأقمار الصناعية، لمواجهة الطلب المتزايد على المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات، مع تحرير محاضر مخالفات للمناطق المحظور فيها زراعة الأرز، وإزالة كافة المشاتل المخالفة للقرار الوزارى الذى حدد المساحة الإجمالية المنزرعة بمحصول الأرز بمليون و75 ألف فدان، والمناطق الغير مقررة الري، بالإضافة إلى متابعة موقف زراعات الأرز المقننة وتوفير المياة اللازمه لها.



ونفذت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالبحيرة، حملة إزالات موسعة لزراعات شتلات أرز داخل الأراضى الزراعية فى منطقة النوبارية، وذلك لمواجهة أية مخالفات للمساحات المسموح بزراعتها هذا الموسم وفقا للمقننات المائية المحددة وحفاظا على حقوق المزارعين في الحصول على المياه اللازمة للرى خلال موسم زراعة الأرز.



وقال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والري فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يتم إزالة مشاتل الأرز المخالفة للمساحات المسموح بها بمختلف المناطق، تنفيذا لقرار وزير الرى رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٩ بإزالة المشاتل المخالفة بكروكيات وزارتى الري والزراعة، وذلك لمواجهة أية تعديات تعيق وصول المياه اللازمة إلى الأراضى الزراعية المسموح بها وتلبية احتياجات الموسم الصيفي.