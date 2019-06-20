"التعليم" تعتمد نتيجة دبلومي الخط العربي والتذهيب للعام الحالي

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، نتيجة امتحان دبلومي الخط العربي والتخصص ‏والخط والتذهيب للعام الدراسي 2018 2019، بنسبة نجاح 50%.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء ‏الامتحان بلغ 5 آلاف و21 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الطلاب ‏الناجحين 2524 طالبًا وطالبة بنسبة 50.26%.

جدير بالذكر أن امتحان الخط العربي للدور الثاني سوف يُعقد خلال الفترة ‏من 27 7 2019 إلى 8 8 2019.