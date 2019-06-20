الخميس 20/يونيو/2019 - 09:08 م
"التعليم" تعتمد نتيجة دبلومي الخط العربي والتذهيب للعام الحالي
أ ش أ
dostor.org/2679476
اعتمدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، نتيجة امتحان دبلومي الخط العربي والتخصص والخط والتذهيب للعام الدراسي 2018 2019، بنسبة نجاح 50%.
وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان بلغ 5 آلاف و21 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 2524 طالبًا وطالبة بنسبة 50.26%.
جدير بالذكر أن امتحان الخط العربي للدور الثاني سوف يُعقد خلال الفترة من 27 7 2019 إلى 8 8 2019.