"سند لوزا" يبحث مع وزيرة خارجية غانا التعاون الثنائي بين البلدين

بحث السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اليوم الخميس، خلال اجتماعه مع السيدة شيرلى أيروكار بوتشواى وزيرة خارجية جمهورية غانا، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، والعلاقات التاريخية المتميزة بينهما في شتى المجالات، وهو ما ينعكس في النشاط المميز للعديد من كبرى الشركات المصرية في غانا، خاصةً في ضوء المناخ الإيجابي الذي تشهده غانا على صعيد تشجيع الاستثمارات.

وتقوم وزيرة خارجية غانا حاليا بزيارة إلى مصر يتخللها حضور حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية.

واستعرض الجانبان مجمل التطورات في إفريقيا، وأبرزها دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية لحيز النفاذ، والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجهها العديد من دول القارة. كما تم الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال النصف الأول من شهر نوفمبر للعام الجاري.