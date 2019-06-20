وحدات طوارئ فى النقاط الساخنة لمتابعة مياه الري

تابع المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، خطة القطاع خلال الفترة الحالية والمستقبلية وجاهزية محطات الصرف وسرعة تحرك وحدات الطوارئ فى النقاط الساخنة مثل محطة فارسكور، وسرعة فصل الحدود لأملاك المصلحة ووضع برنامج زمنى لإنشاء الأسوار للمحطات، كما تم الاطلاع على آخر الإجراءات بخصوص عائمات أسوان.



وقال "خالد" لـ"الدستور"، إنه يتم متابعة كافة المخالفات والتعديات على نهر النيل والمجارى المائية بكافة أنحاء الجمهورية على مدار اليوم، مشيرا إلى أنه يتم حاليا مراجعة حصرها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمعتدين وإزالتها على نفقتهم الخاصة.