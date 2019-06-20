"الطاقة الأمريكية": 20% إمدادات النفط تمر عبر مضيق هرمز

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، أن حوالي 21 مليون طن من النفط الخام والمتكثفات والمنتجات النفطية مرت عبر مضيق هرمز في منطقة الخليج خلال العام الماضي.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الكمية تعادل حوالي 21% من إجمالي الاستهلاك العالمي من المنتجات النفطية، وهو ما يشير إلى الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز والمخاطر التي يمكن أن يؤدي إليها غلق المضيق بالنسبة لأسواق النفط العالمية.



يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي في تعاملات بورصة لندن للسلع اليوم نسبة 4ر3% إلى 93ر63 دولار للبرميل، على خلفية إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة بدون طيار فوق مضيق هرمز اليوم الخميس.



وفي حين قال الإيرانيون إنهم أسقطوا الطائرة لدى انتهاكها للأجواء الإيرانية، تقول الولايات المتحدة إن الطائرة كانت في الأجواء الدولية فوق المضيق.



وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن أكثر من ربع إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم مر عبر مضيق هرمز في العام الماضي.