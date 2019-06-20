خطة بمليار جنيه لتطوير قناطر ديروط في أسيوط

اجتمع وزير الموارد المائية والري مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمهندس أشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات، لمتابعة الإجراءات الجارية في مشروع قناطر ديروط الجديدة.



وقال المهندس أشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الري، إنه تم الانتهاء من إعداد التصميم التفصيلي، وتجهيز مستندات الطرح المبدئية لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، كما تم البدء في العقد الخاص بالخدمات الاستشارية المُشرف على تنفيذ المشروع ومراجعة التصميمات النهائية للأعمال والمشاركة في إعداد مستندات الطرح للتنفيذ، واختيار مقاول تنفيذ الأعمال المتوقع البدء فيه بداية 2020 وبتكلفة إجمالية تصل لـ1.2 مليار جنيه.