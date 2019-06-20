مدعية سويدية: لن أستأنف في حكم محكمة بشأن احتجاز أسانج

قالت مدعية عامة في السويد، اليوم الخميس، إنها لن تستأنف في قرار المحكمة الأخير برفض طلبها بإصدار أمر اعتقال مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج غيابيا للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب. والموعد النهائي للاستئناف هو 24 يونيو.



وقضت محكمة مقاطعة أوبسالا مطلع يونيو الجاري بأن "أمر الاعتقال لن يكون متفقا مع مبدأ التناسب".



وأضافت أن أسانج كان يقضي عقوبة بالسجن في بريطانيا بسبب عدم دفع الكفالة وأن التحقيق السويدي قد يمضي وفقا لشروط أمر التحقيق الأوروبي.

وقالت نائبة رئيس الادعاء إيفا ماري بيرسون في بيان إن المدعين العموميين "ركزوا على فحص الأدلة في التحقيق من خلال إجراء مقابلات تكميلية معينة".



وفي مايو الماضي، أعادت بيرسون فتح التحقيق السويدي. وتم ذلك بناء على طلب محامي سيدة تزعم أنها تعرضت للاغتصاب على يد أسانج خلال زيارة للسويد عام.2010 بينما ينفى أسانج هذا الادعاء.



وكان قد تم إسقاط ثلاث قضايا أخرى بمزاعم بالتحرش الجنسي ضد أسانج في عام 2014 بسبب قانون التقادم السويدي، لكن التحقيق في الاغتصاب لا يتم إلغاؤه إلا في أغسطس عام.2020