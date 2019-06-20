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الخميس 20/يونيو/2019 - 08:05 م

ثنائية أجارا تقود الكاميرون للدور الثاني بمونديال السيدات

ثنائية أجارا تقود
وكالات
dostor.org/2679411

لحق المنتخب الكاميروني لكرة القدم بقافلة المتأهلين للدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس العالم للسيدات بفوزه الثمين 2 1 على نظيره النيوزيلندي اليوم الخميس في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا بفرنسا.

وحصد المنتخب الكاميروني أول ثلاث نقاط له في البطولة بالفوز الثمين في مباراة اليوم وانفرد بالمركز الثالث في البطولة ليضمن التأهل إلى الدور الثاني ضمن أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الست فيما مني المنتخب النيوزيلندي بالهزيمة الثالثة على التوالي وودع البطولة صفر اليدين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعد أداء متكافئ للغاية من الفريقين من حيث الاستحواذ على الكرة ودقة التمرير.

وكثف الفريق الكاميروني محاولاته الهجومية في الشوط الأول لكنه افتقد للقدرة على إنهاء الهجمات بالشكل المطلوب ليفشل في هز شباك منافسه النيوزيلندي.

وفي الشوط الثاني، تغلب المنتخب الكاميروني على منافسه بفضل ثنائية سجلتها اللاعبة نجويا أجارا نشوت في الدقيقتين 57 والخامسة من الوقت بدل الضائع فيما جاء الهدف الوحيد للمنافس عبر النيران الصديقة حيث سجلته اللاعبة الكاميرونية أورييلي أوونا في الدقيقة 80 عن طريق الخطأ في مرمى فريقها.

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