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الخميس 20/يونيو/2019 - 08:04 م

الهولندي دومولين يغيب عن سباق فرنسا للدراجات

الهولندي دومولين
وكالات
dostor.org/2679410

قال الهولندي توم دومولين متسابق فريق صن ويب لسباقات الدراجات اليوم الخميس، إنه لن يشارك في سباق فرنسا الشهر المقبل بسبب مخاوف من أنه ربما لن يكون في أفضل حالاته البدنية بعد إصابة في الركبة.

وتعرض دومولين البالغ من العمر 28 عاما لانتكاسة خلال تعافيه من إصابة في الركبة أجبرته على الانسحاب من سباق ايطاليا الشهر الماضي.

وقال دومولين في بيان على موقع الفريق على الانترنت "كان الشهر الماضي صعبا للغاية بشكل عام. تعرضت لانتكاسة في التعافي من إصابة الركبة.

"بعد ما حدث (الانسحاب) في سباق ايطاليا أردت المشاركة في سباق فرنسا. لكنني أدركت هذا الأسبوع أنه لن يكون أمرا واقعيا أن أشارك في الوقت الحالي".

وأضاف: "حاولت جاهدا المشاركة (في سباق فرنسا) لكن يجب التجاوب مع المتطلبات البدنية ومنع نفسي من محاولة تحقيق هدف غير واقعي".

وكان من المتوقع أن يشهد سباق فرنسا تحديا بين دومولين الفائز بسباق ايطاليا 2017 مع البريطاني جيرينت توماس متسابق فريق إينوس وحامل لقب سباق فرنسا في نسخة هذا العام التي ستنطلق من بروكسل في السادس من يوليو.

ولن يشارك البريطاني كريس فروم، الفائز بلقب سباق فرنسا أربع مرات، هو الآخر في نسخة هذا العام من السباق بسبب تعرضه لحادث تصادم مروع في سباق دوفين.

وقال طبيب فريق صن ويب إن دومولين لا يستطيع المشاركة في سباق فرنسا.

وأوضح "كنا واثقين في نتائج مراحل التعافي والراحة والعودة التدريجية. لكن، وكما يمكن أن يحدث في أي عملية تعافي، حدثت انتكاسات.

"لم يعد الوقت في صالحنا في التعامل مع هذه الانتكاسات لهذا السبب فإن منح توم الوقت الذي يحتاجه للعودة لاستكمال لياقته البدنية يمكن أن يكون القرار الصحيح".

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