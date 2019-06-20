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الخميس 20/يونيو/2019 - 07:56 م

آمال ميسي في التتويج بكوبا أمريكا تنهار بسبب عشوائية سكالوني

آمال ميسي في التتويج
وكالات
dostor.org/2679397

عاد ليونيل ميسي إلى منتخب الأرجنتين لمواصلة سعيه لتحقيق حلم الفوز بلقب مع بلاده في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم لكن مع تعثر الفريق بقيادة المدرب ليونيل سكالوني فإن التجربة باتت مريرة.

وسجل ميسي ركلة جزاء في الشوط الثاني ليدرك التعادل 1-1 لمنتخب بلاده مع باراجواي أمس الأربعاء ويحفظ آمال الأرجنتين في البقاء في البطولة لكنها باتت بحاجة للفوز على قطر بعد غد السبت لتتجنب خروج مذل من دور المجموعات.

ومع استمرار المدرب الشاب سكالوني في البحث عن إضافة العمق للفريق من مباراة لأخرى إلا أن الفوز على بطل آسيا ليس مضمونا وحتى في حالة فوز الأرجنتين فإنها ستنتظر نتائج المنافسين لمواصلة مسيرتها في البطولة.

وأجرى سكالوني أربعة تغييرات أمام باراجواي على الفريق الذي خسر من كولومبيا 2-صفر في أولى مباريات الفريقين بالبطولة حيث استبعد لاعبين مميزين مثل أنخيل دي ماريا وسيرجيو أجويرو.

ودفع المدرب الأرجنتيني بأجويرو سريعا بين الشوطين عندما كان فريقه متأخرا 1-صفر أمام باراجواي. ومع البحث عن المزيد من الخطورة عقب إدراك ميسي التعادل وتصدي الحارس فرانكو أرماني لركلة جزاء لباراجواي دفع بدي ماريا بدلا من لوتارو مارتينيز.

ولم يخف ميسي، الذي خسر ثلاث مباريات نهائية في كأس كوبا أمريكا وأهدر ركلة ترجيح خلال الخسارة من تشيلي في نهائي نسخة 2016، مشاعره من احتمالية الخروج المبكر لفريقه من دور المجموعات لأول مرة منذ نسخة 1983.

وقال قائد الأرجنتين للصحفيين "من المحبط للغاية عدم الفوز، لم ننتصر في مباراتين وهذا ما لم نعتقد أنه سيحدث، سيكون من الجنون عدم تأهلنا للدور التالي، "الشيء المؤلم حقا أننا لا نؤدي بشكل جيد كفريق. نحتاج لمواصلة البحث عن أفضل طريقة للأداء بها كفريق لكن لا يوجد وقت.

وأضاف: "لدينا مباراة واحدة متبقية في الدور الأول وأملنا الوحيد الفوز بها".

ولم يكن من المتوقع أن يتولى سكالوني، أحد أعضاء الطاقم التدريبي لخورخي سامباولي، المسؤولية عقب إقالة سامباولي بعد الأداء والنتائج المتواضعة في كأس العالم 2018 إذ تجلت عدم خبرته في أول بطولة كبرى يخوضها.

وقام المدرب البالغ عمره 41 عاما بتجربة أكثر من 50 لاعبا في تسع مباريات قبل كأس كوبا أمريكا بينهم ثمانية حراس للمرمى.

ولا تكمن كل مشاكل الأرجنتين في سكالوني ورغم ذلك فهو رابع مدرب يتولى مسؤولية الفريق منذ كأس العالم 2014 حيث يعاني الفريق من قصر فترة بقاء المدربين.

وتوجد أيضا مشاكل في تطوير اللاعبين والمواهب الصاعدة. فعلى سبيل المثال شارك أربعة لاعبين فقط في التشكيلة التي بدأت مباراة باراجواي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ما يدل على ندرة المواهب حاليا.

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