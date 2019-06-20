كيربر تقسو على شارابوفا في مايوركا للتنس

في موقعة من العيار الثقيل بين بطلة حالية وأخرى سابقة لويمبلدون للتنس فازت أنجليك كيربر على ماريا شارابوفا 6-2 و6-3 بالدور الثاني لبطولة مايوركا المفتوحة اليوم الخميس.



وقدمت الألمانية كيربر التي ستصل إلى ويمبلدون بصفتها حاملة اللقب مباراة قوية جدا أمام شارابوفا التي لم تهنأ بعودتها إلى المنافسات بعد متاعب طويلة مع الكتف.



وعرقلت إصابة في الكاحل مشوار كيربر في موسم البطولات على الملاعب الرملية كما ودعت الدور الأول لفرنسا المفتوحة.



لكن اللاعبة البالغة من العمر 31 عاما بدت في كامل تركيزها لتتفوق تماما على شارابوفا على الملاعب العشبية وتضرب موعدا في دور الثمانية مع الفرنسية كارولين جارسيا أو الاسبانية المشاركة ببطاقة دعوة باولا بادوسا.



وكان هذا رابع انتصار على التوالي تحققه كيربر على شارابوفا الحاصلة على خمسة القاب في البطولات الأربع الكبرى والتي عادت إلى المنافسات هذا الأسبوع وهي تحتل المركز 85 عالميا بعد خضوعها لجراحة في الكتف الأيمن في فبراير.



وفازت الأمريكية الشابة أماندا أنيسيموفا، التي بلغت الدور قبل النهائي في فرنسا المفتوحة هذا الشهر، على اليز كورنيه 6-2 و6-4.



وستقابل في الدور القادم المصنفة الثالثة بليندا بنتشيتش التي حجزت مكانها ايضا في دور الثمانية.