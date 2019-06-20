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الخميس 20/يونيو/2019 - 07:50 م

حبس حارس عقار بالشيخ زايد لسرقته مبالغ مالية

حبس حارس عقار بالشيخ
dostor.org/2679385

قررت نيابة الشيخ زايد حبس خفير سرق مبلغا ماليا من داخل المسكن المنوط بحراسته، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة التحرى حول الواقعة.

وقال المتهم خلال التحقيقات، أنه كان يمر بأزمة مالية دفعته لارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أنه كان في حاجة للمال لإتمام زواجه، وشراء مسكن للزوجية.

وأضاف المتهم، أنه عقب استيلائه على المبلغ قام بشراء سيارة ومسكن جديد.

وتلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد من أحد المواطنين يفيد باكتشافه سرقة حقيبة من داخل مسكنه بدائرة القسم، وبداخلها مبلغ مالى 560 ألف جنيه مصرى، بعض العملات الأجنبية، وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خفير خصوصى كان يعمل لدى المجنى عليه، مُقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة.

وبتقنين الإجراءات وعمل الأكمنة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مُستغلًا طبيعة عمله بمسكن المبلغ، وأرشد عن 65 ألف جنيه، مبالغ مالية بالعملات الأجنبية، وقرر قيامه بتغيير باقى العملات الأجنبية إلى العملة المحلية، وشرائه شقة سكنية بمحافظة المنيا، وسيارة ملاكى، وأجهزة كهربائية، وإنفاقه بعض المبالغ المالية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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