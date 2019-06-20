ترامب للصحفيين: "ستعرفون قريبا" كيف سترد أمريكا على إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين اليوم الخميس ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران ردا على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة "ستعرفون قريبا".



ووصف ترامب، في تصريحات للصحفيين قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تصرف إيران بأنه "خطأ جسيم" لكنه ابقى الباب مفتوحا أمام إمكانية إجراء محادثات مع إيران.



وقال ترامب أيضا إن إدارته لديها وثائق بأن الطائرة المسيرة كانت تحلق فوق المياه الدولية لا فوق الأراضي الإيرانية مثلما قالت طهران.



ومن جانبه قال تردو إنه يشعر بقلق بالغ من تصاعد حدة التوتر مع إيران.