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الخميس 20/يونيو/2019 - 07:43 م

وزير الخارجية يؤكد على الإسراع من وتيرة مفاوضات سد النهضة

وزير الخارجية يؤكد
ألفت الكحلي
dostor.org/2679369

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، "جيدو اندرجاتشيو" وزير خارجية إثيوبيا، على هامش اجتماع المتابعة الوزاري للشركاء الإقليميين للسودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين ومفاوضات سد النهضة.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية نقل خلال اللقاء تعازي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء الإثيوبي في وفاة والده، كما أكد تطلعه للعمل مع وزير الخارجية الإثيوبي الجديد من أجل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الجانبين أكدا خلال اللقاء حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المصرية المباشرة في إثيوبيا، بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإثيوبي على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطلعه للتعاون مع مصر من أجل تطوير العلاقات الثنائية لآفاق أرحب في كافة المجالات.

وأضاف حافظ، أن الوزيرين ناقشا تطورات مفاوضات سد النهضة، حيث أكد الوزير شكري على أهمية الإسراع بوتيرة المفاوضات وضرورة الالتزام الأمين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، كما أكد شكري على نية مصر توجيه الدعوة لعقد الاجتماع السداسي الذي يضم وزراء الخارجية والري في مصر والسوان وإثيوبيا في أقرب فرصة مواتية تنفيذا لتوجيهات زعماء الدول الثلاث، لمواصلة المفاوضات حول سد النهضة، وبما يؤمن مصالح مصر والسودان المائية ويحقق التنمية لإثيوبيا.

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