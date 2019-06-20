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الخميس 20/يونيو/2019 - 07:42 م

خبر سار من "هواوي" لمستخدمي هواتفها في الإمارات

خبر سار من هواوي
وكالات
dostor.org/2679366

أعلنت شركة هواوي اليوم أنه أصبح بإمكان جميع مستخدمي هواتفها من الطرازات السابقة في الإمارات ترقية نظم أندرويد فيها الآن إلى الإصدار الأحدث من واجهة أندرويد من هواوي EMUI 9.0، ما سيسرع أجهزتهم بنسبة كبيرة ويزيد من عمر بطارياتها.

وكشفت الشركة أيضًا عن تجاوز عدد المستخدمين الذين حدّثوا هواتفهم الذكية وانتقلوا من نظام EMUI 8.X إلى نظام EMUI 9 أكثر من 80 مليون مستخدم حول العالم، وفق البيانات التي جمعتها حتى يونيو 2019. وهو رقمٌ آخذ بالزيادة على نحو مطرد، ومن المتوقع أن يصل إلى 100 مليون في نهاية هذا الشهر.

ويتوفر النظام الجديد حاليًا لسلسلة Mate10 التي تمّ طرحها عام 2017، إلى جانب سلسلة P20 وMate RS وnova 3 التي أطلقتها الشركة عام 2018. ويجري حاليًا العمل على تحديثات مخصصة لسلسلة Mate 9 وP10 وNova3i التي صدرت أعوام 2016 و2017 و2018 على التوالي.

كما يمتاز النظام الجديد بواجهة سهلة الاستخدام جدًا ونظام تحكم إيمائي مريح للغاية يشمل الشاشة بأكملها، إلى جانب تجربة تشغيل سلسة ووحدة معالجة الرسوميات السريعة والحديثة GPU Turbo 2.0. وهي ميزات ترتقي بتجربة الاستخدام إلى مستوى جديد كليًا.

وبهذا تمكّن هواوي عملاءها حول العالم من الاستمتاع بتجربة استخدام فائقة الجودة، مؤكدة مرة جديدة على التزامها المطلق بمنح مستخدمي هواتفها أفضل تجربة مريحة وأنها لا تتوقف عن مواصلة ترقية نظام تشغيل أجهزتها إلى آفاق جديدة.

ويمكن للعملاء الذين لم ينتقلوا إلى التحديث الجديد EMUI 9، اتّباع التعليمات المتوفرة على هواتفهم الذكية (الإعدادات > تحديث النظام).

كما يمكنهم عوضًا عن ذلك الحصول على تحديث EMUI 9 عن طريق تطبيق HiCare (يرجى العلم بأن تحديث الجهاز عن طريق HiCare متوفر فقط في دول ومناطق معينة).

وتقدم فرق هواوي العاملة في المتاجر ومراكز الخدمات الدعم اللازم للتحديث.

يشار إلى أن تواريخ إرسال إشعارات التحديث الجديد ستختلف من دولة إلى أخرى. لمعرفة نسخة نظام EMUI الموجودة حاليًا على الهاتف الذكي، يرجى اتباع الخطوات التالية (الإعدادات > النظام > حول الهاتف).

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